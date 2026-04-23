Schock-Geständnis: 17-Jähriger tötete aus reiner Mordlust

Der Jugendliche legte bei der Einvernahme ein schockierendes Geständnis ab. Der Teenager kannte das ältere Ehepaar nicht und tötete aus Mordlust.

Stmk. Nach den entsetzlichen Ereignissen in Wien, wo eine 14-Jährige im Blutrausch eine Friedhofs-Besucherin förmlich abschlachtete, die nächste Horror-Bluttat durch die Hand eines Jugendlichen, diesmal in der Südoststeiermark: Dort drang ein 17-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch in ein Haus eines älteren Ehepaares in St. Peter am Ottersbach ein und stach dort wie von Sinnen auf beide ein. Die 80-jährige Frau konnte selbst den Notruf wählen, obwohl sie verletzt war.

Jugendlicher drang um 2.45 Uhr in Haus ein

Für ihren 84-jährigen Ehemann kam die Hilfe allerdings zu spät. Er starb noch im Haus an seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit.

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Der Bursche – angeblich ein einheimischer Teenager aus dem 2.800-Einwohner-Ort, der in der unmittelbaren Nachbarschaft am Kalvarienberg wohnen bzw. als Kind gewohnt haben soll – dürfte laut ersten Informationen gegen 2.45 Uhr in das Haus des Ehepaares mit einem Messer und einem Hammer in den Händen eingedrungen sein. Dann griff er beide mit dem Messer an. Die Frau setzte selbst die Rettungskette in Gang, obwohl sie schwere Verletzungen davongetragen hatte. Die Einsatzkräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ihr Gesundheitszustand ist stabil und sie sei ansprechbar, hieß es Mittwochfrüh.

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Mordlust

Bei der Einvernahme zeigte sich der Jugendliche geständig und gab an, aus Mordlust gehandelt zu haben. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der Jugendliche bei der Tatausführung mit einem Messer und einem Hammer bewaffnet. Den Hammer habe er dazu verwendet, ein Fenster des Einfamilienhauses einzuschlagen, um sich so Zutritt in das Innere zu verschaffen. Unmittelbar nach der Tat wählte der 17-Jährige selbst den Polizei-Notruf. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf an seiner Wohnadresse im Bezirk Südoststeiermark fest.

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In seiner Einvernahme gab der junge Mann an, das Ehepaar nicht gekannt zu haben. Er habe das Haus jedoch gezielt ausgesucht, da er aufgrund der Optik des Gebäudes davon ausgegangen sei, dass dort ältere Personen wohnen würden. Von diesen habe er sich bei seinem Angriff weniger Gegenwehr erhofft. Als Tatmotiv nannte der 17-Jährige gegenüber den Kriminalisten Mordlust.