Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
  • Schulpsychologie warnt: Immer mehr Kinder werden suspendiert
    © Getty
  • Schulpsychologie warnt: Immer mehr Kinder werden suspendiert
    © ORF

Stieermark

Schulpsychologie warnt: Immer mehr Kinder werden suspendiert

17.11.25, 12:26
Teilen

Gewalt, Drohungen und Fehlverhalten: Noch nie wurden in der Steiermark so viele Kinder suspendiert. 

Steiermark. In der Steiermark ist die Zahl der Schulsuspendierungen stark angestiegen. Seit Beginn des Schuljahres vor zehn Wochen wurden bereits 42 Suspendierungen ausgesprochen – ein Rekordwert. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Schuljahr waren es rund 90 Fälle. Laut Ulrike Moser, Leiterin der Schulpsychologie in der Bildungsdirektion Steiermark, ist vor allem körperliche Gewalt in Kombination mit Amokdrohungen der Hauptgrund für die Maßnahmen. Betroffen sind Kinder aller Schulstufen, besonders häufig jene in der vierten Klasse Volksschule und Mittelschule.

Lesen Sie auch

Um gegenzusteuern, fordert Moser mehr Prävention bereits ab dem Kindergartenalter. Suspendierte Kinder nehmen für zwei bis vier Wochen an speziellen Begleitprogrammen teil, in denen ihr Verhalten reflektiert wird. Die Rückmeldungen der Schulen sind positiv – doch Moser betont: Es braucht deutlich mehr Personal in der Schulsozialarbeit und Psychologie, um den steigenden Herausforderungen zu begegnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden