So kam die Boa aus Kolumbien in den steirischen Supermarkt

Die exotische Schlange wurde von Mitarbeitern des Supermarktes in einer Bananenschachtel entdeckt.

Eine unglaubliche Entdeckung machten die Mitarbeiter eines Supermarktes in Feldbach am Mittwochabend gegen 18 Uhr. Denn am Boden einer Bananenschachtel, die ihnen geliefert wurde, lag eine exotische Schlange.

Anfänglich war nicht klar, ob das Tier noch am Leben war. Der Reptilien-Experte Werner Stangl wurde alarmiert. Schnell stellte der Schlangenkenner fest, dass es sich um eine Boa Constrictor handelt, ein Jungtier mit einer Länge von fast 50 cm. Ein ausgewachsenes Tier könne zwischen drei und vier Meter erreichen.

Transport der Schlange

"Die Boa dürfte sich bereits in Kolumbien in die Schachtel geschlängelt haben", erzählt Stangl. "Durch ein Loch in der Bananenschachtel." Leider habe sie den Transport nach Österreich nicht überlebt, sie konnte nur noch tot geborgen werden. "Die Bananen werden bei der langen Reise runtergekühlt, das könnte der Schlange das Leben gekostet haben. Oder sie wurde beim Transport erdrückt", so der Experte.

Für Stangl, der bereits seit 40 Jahren im Reptilien-Ehrenamt tätig ist, ein Novum. Skorpione, Pfeilgiftfrösche oder Kammspinnen seien schon mal als ungebetene Gäste in Supermärkte geliefert worden. "Aber eine exotische Schlange, davon habe ich noch nie was gehört."