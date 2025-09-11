So werden die 20,9 Millionen Euro Kulturförderung verteilt

Rund 20,9 Mio. Euro für drei Jahre bis 2028 - Summe im Vergleich zur vergangenen Periode konstant

Die steirische Landesregierung unterstützt Kulturschaffende mit mehrjährigen Kulturförderungen über den Förderzeitraum von drei Jahren. Für die Jahre 2026, 2027 und 2028 sind dies rund 20,9 Mio. Euro für 116 Projekte von 110 Förderungsnehmenden. Dies hat die Landesregierung am Donnerstag in Graz beschlossen, wie vom Büro von Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) mitgeteilt wurde. Die Gesamtsumme bleibt im Vergleich zur Vorperiode konstant.

"Mit den mehrjährigen Kulturförderungen ermöglichen wir den Kulturschaffenden eine finanzielle Planungssicherheit und Stabilität für ihre Arbeit und für die Umsetzung ihrer vielfältigen Projekte für die Jahre 2026 bis 2028", sagte Kornhäusl. Die freie Kulturszene und die regionalen Kulturinitiativen seien wesentliche Säulen des kulturellen Profils der Steiermark.

Fünf Sparten sowie Schiene für spartenübergreifende Projekte

In der vergangenen Periode (2023-2025) wurden mit den mehrjährigen Kulturförderungen Projekte in den Bereichen Kultur und Volkskultur über eine Gesamtsumme von 21,9 Mio. Euro gefördert. Die Differenz beim Gesamtvolumen zwischen den Perioden 2026-2028 und jener von 2023-2025 ergibt sich daraus, dass in der Vorperiode der Förderungsbereich Allgemeine Volkskultur, Museen, Denkmalpflege und Kulturgüter Teil der mehrjährigen Kulturförderungen war. Der nunmehrige gefällte Beschluss umfasst vorerst lediglich die Förderungen für 2026 und 2027, weil der Landesfinanzrahmen für 2028 zuvor erst vom Landtag Steiermark beschlossen werden muss. Die Mehrjahresförderungsbeträge für das Jahr 2028 können nach Beschluss des Budgetrahmens für 2028 in einer gesonderten Regierungssitzung - voraussichtlich im Dezember 2025 - beschlossen werden.

In den Sparten Bildende Kunst, Neue Medien, Architektur werden ein Dutzend Projekte mit rund 2,21 Mio. Euro gefördert. Für den Bereich Darstellende Kunst stehen für 30 Projekte rund 6,33 Mio. Euro bereit. Für die Sparte Film im Rahmen des "Cine-Art-Förderprogramms" stehen für vier Projekte etwas über eine Million Euro zur Verfügung. In der Sparte Literatur werden für sieben Projekte rund 0,45 Mio. Euro bereitgestellt. Für Musik, Musiktheater und Klangkunst wurden für 28 Projekte fast 6,16 Mio. Euro reserviert. Spartenübergreifende Projekte - 35 an der Zahl - werden mit rund 4,77 Mio. Euro unterstützt.