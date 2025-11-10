Spaziergang im Wald: Rottweiler fällt zehn Monate altes Baby an

Ein Spaziergang endete am Sonntagmittag in der Weststeiermark mit einem Schockmoment: Ein zehn Monate altes Kind wurde in Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) von einem Hund gebissen und dabei unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 11:00 Uhr war ein 23-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Freundin, ihrem kleinen Sohn, seinen beiden Geschwistern und seinem Vater unterwegs. Der junge Vater trug das Kind in einer Trage vor dem Körper, als die Familie in einem Waldstück auf einen 67-jährigen Grazer traf, der mit einem Rottweiler an der Leine spazierte.

Als sich beide Gruppen auf gleicher Höhe befanden, kam es zum Vorfall: Der Hund, der keinen Maulkorb trug, biss dem Kind plötzlich ins Bein. Warum der Rottweiler zubiss, ist derzeit unklar.

Kind in Kinderklinik geflogen

Nach der Erstversorgung durch die alarmierten Einsatzkräfte wurde das verletzte Kind mit dem Rettungshubschrauber C12 in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht.

Anzeige gegen Hundebesitzer

Der 67-jährige Hundehalter wird laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls sind im Gange.