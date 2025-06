Spendenkonto für Hinterbliebene und Opferfamilien eingerichtet

Die Stadt Graz hat mittlerweile ein offizielles Spendenkonto eingerichtet, um den Betroffenen des Amoklaufs "mit voller Solidarität" zur Seite zu stehen, wie es hieß.

Das Spendenkonto sei durch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und im Einvernehmen mit der Direktorin ins Leben gerufen worden.

"Wir werden sicherstellen, dass die Spenden zur Gänze bei den Betroffenen ankommen und sind in enger Abstimmung mit dem Elternverein", hieß es auf der Website der Stadt Graz. Der Empfänger lautet: Graz - Zusammenhalten Spenden BORG Dreierschützengasse. IBAN: AT59 1400 0009 1026 0197.

Auf der Crowdfunding-Plattform "GoFundMe" wurde ebenfalls eine Sammelaktion veröffentlicht: "Amoklauf Graz - Hilfe für die Hinterbliebenen Familien". "Wir sammeln Spenden - fair aufgeteilt und transparent, damit jeder Beitrag dort ankommt, wo er am dringendsten gebraucht wird. Die Spenden sollen helfen, die Bestattungskosten zu decken und die Überführung der Kinder in ihre Heimatstädte zu ermöglichen - ein letzter Weg in Würde", heißt es. Freitagvormittag wurden als bisher gespendete Summe gut 4.400 Euro angezeigt (https://go.apa.at/HLEmQkNm).