Steiermark steuert heuer 30 Primärversorgungszentren an

Derzeit gibt es 65 Primärversorgungseinheiten (PVE), davon sechs Kinder-Primärversorgungseinheiten (Kinder-PVE).

Stmk. Wer Schmerzen hat und ins Spital muss, weil der Hausarzt nicht offen hat, weiß, wie lange man mitunter warten muss. Deswegen werden immer mehr Primärversorgungszentren gebaut, insgesamt gibt es in der Steiermark 18 Anlaufstellen, wo mehrere Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag Patienten betreuen. Heuer sollen elf neue entstehen – eines davon in Kindberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, wo zwei von fünf Planstellen für Allgemeinmedizin fast zwei Jahre nicht besetzt gewesen sind. Auch in Lieboch ist die Ausschreibung geglückt, dort konnten laut ORF ein Arzt und eine Ärtzin gewonnen werden. In den nächsten Wochen werden Graz Eggenberg-Lend, Fohnsdorf, Neumarkt-Scheifling sowie das Kinder-Gesundheitszentrum Graz ihren Betrieb aufnehmen.