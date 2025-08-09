Alles zu oe24VIP
Suche nach vermisstem 62-Jährigen läuft auf Hochtouren
Großeinsatz

Suche nach vermisstem 62-Jährigen läuft auf Hochtouren

09.08.25, 15:10
In Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) läuft seit Samstagfrüh eine großangelegte Suchaktion nach einem 62-jährigen Gemeindebewohner. 

Der Mann wurde zuletzt am Freitagnachmittag von seiner Ehefrau im gemeinsamen Haus gesehen. Seine Frau habe am Abend, als sie nach der Arbeit nach Hause kam und ihren Ehemann nicht mehr auffinden konnte, die Einsatzkräfte alarmiert, wie das Onlineportal "5min" berichtet. Seit Samstagfrüh wird nun nach dem 62-Jährigen gesucht.

An der Suche sind zahlreiche Kräfte beteiligt: Neben mehreren Polizeistreifen und der Feuerwehr unterstützen auch die Bergrettung, eine Rettungshundestaffel sowie mehrere Wärmebilddrohnen. Ein Polizeihubschrauber überflog wiederholt das Gemeindegebiet, ohne den Vermissten zu entdecken..

Die rund 7.000 Einwohner zählende Gemeinde steht damit im Zentrum eines Großeinsatzes, der seit den frühen Morgenstunden für Aufmerksamkeit sorgt. Trotz intensiver Bemühungen gibt es bislang keinen Erfolg, die Suchaktion läuft jedoch weiterhin auf Hochtouren.

