Tat gefilmt: Angreifer attackierte und beraubte Zeugen

Ein Zeuge eines gewalttätigen Angriffs auf einen am Boden liegenden Mann ist in der Nacht auf Sonntag vom Täter verfolgt und ebenfalls attackiert worden.

Stmk. Der 59-Jährige hatte mit seinem Handy gefilmt, wie der Mann auf den anderen mehrfach vor einer Bar in Liezen eintrat. Danach raubte derselbe Täter das Mobiltelefon des Zeugen und machte sich davon, hieß es seitens der Polizei. Diese sucht nun nach Hinweisen und anderen Zeugen.

Der 59-Jährige hatte zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht vor der Faschingsbar "Dart-Ort" beobachtet, wie auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten wurde. Geistesgegenwärtig zückte er sein Handy und filmte das Geschehen. Als der Täter bemerkte, dass er gefilmt wird, ließ er von seinem Opfer ab.

Täter verfolgte Zeugen

Der Zeuge steckte sein Mobiltelefon ein und verließ den Bereich vor der Bar, doch der Täter folgte ihm und riss ihn auf Höhe Hauptstraße 14 von hinten zu Boden. Er verlangte das Handy des Zeugen. Dieser konnte sich aber befreien und lief in Richtung Polizei davon. Auf Höhe einer Trafik am Hauptplatz attackierte der Mann den 59-Jährigen aber erneut, stieß ihn nieder und schlug mehrmals auf ihn ein. Dann nötigte er sein Opfer zur Herausgabe des Handys, sonst würde er ihn umbringen, so seine Drohung. Der Zeuge übergab daraufhin das Mobiltelefon.

Der Täter flüchtete in östliche Richtung. Er dürfte etwa 30 Jahre alt sein und hat blond-brünettes Haar. Er war rasiert und ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er sprach steirischen Dialekt und hatte kein Faschingskostüm an. Die Polizeiinspektion Liezen bittet um Hinweise zur Identität des Mannes unter der Telefonnummer 059133 6340.