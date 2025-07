Todesdrama: Heuballen erschlägt Landwirt (58)

Tragischer Arbeitsunfall in Fohnsdorf in der Steiermark!

Ein 58-jähriger Landwirt ist am Freitag in einer Heuhalle in Fohnsdorf ums Leben gekommen.

Der Mann dürfte mit einem Traktor versucht haben, mehrere Heuballen zu stapeln. Zwei Ballen trafen den Landwirt und klemmten ihn ein. Reanimationsversuche blieben erfolglos, wie die Polizei mitteilte.

Angehörige und Polizisten konnten den Mann zwar befreien. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Landwirt jedoch noch an der Unfallstelle. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden nach derzeitigem Ermittlungsstand aus.