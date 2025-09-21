Alles zu oe24VIP
Todesdrama: Kletterin (42) stirbt, weil Handy keinen Empfang hatte
© Getty

Rettung kam zu spät

Todesdrama: Kletterin (42) stirbt, weil Handy keinen Empfang hatte

21.09.25, 09:47
Teilen

Eine tragische Bergtour endete am Samstag in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) tödlich: Eine 42-jährige Wienerin stürzte bei einer Klettertour am Schönberg in die Tiefe und verstarb noch am Unfallort. 

Gemeinsam mit ihrem 53-jährigen Lebensgefährten war die Frau auf einer Route des Schwierigkeitsgrads 7 unterwegs. In der sechsten Seillänge verlor sie gegen 14.30 Uhr den Halt und stürzte in der Felswand ab. Ihr Partner kletterte sofort zu ihr hinunter, um Erste Hilfe zu leisten. Doch weil im Gebiet kein Handyempfang bestand, musste er weiter absteigen und konnte erst rund zwei Stunden später einen Notruf absetzen.

Für die 42-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Laut Polizei ist ein Versagen mehrerer mobiler Sicherungsmittel nicht auszuschließen, die genauen Umstände des Unglücks werden noch untersucht. Der 53-Jährige wurde von der Bergrettung ins Tal gebracht und vom Kriseninterventionsteam betreut.

Im Einsatz standen neben der Alpinpolizei und mehreren Bergrettungsteams auch ein Polizeihubschrauber.

