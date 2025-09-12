Tunnel auf steirischer A2 wegen Großübung am Samstagabend gesperrt

Rund 300 Personen im "Einsatz".

Stmk. Der auf der weststeirischen Südautobahn (A2) gelegene Herzogbergtunnel auf der Pack ist am Samstag vom späten Nachmittag bis Mitternacht Schauplatz einer großen Übung der Einsatzkräfte. Das Szenario lautet "Lkw-Unfall mit Brand im Gegenverkehrsbereich", wie die Asfinag am Freitag mitteilte. Der Verkehr wird zwischen Steinberg und Packsattel über die Packer Bundesstraße (B70) umgeleitet.

Geübt wird zwischen 17.00 und 24.00 Uhr. Das Szenario ist für die Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rotem Kreuz, Polizei und Asfinag besonders herausfordernd. Da die Tunnelkette Pack gerade generalsaniert wird, steht für den Verkehr nur eine Tunnelröhre zur Verfügung, die im Gegenverkehr betrieben wird. Und in dieser kommt es in der Übungsannahme zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Lkw, die Feuer fangen. Im Tunnel entsteht Stau, zahlreiche Personen flüchten über die Querverbindungen in die zweite Tunnelröhre, in der Bauarbeiten stattfinden. An der Übung beteiligt sind rund 300 Personen, davon rund 50 als Figuranten, also Darsteller von Verkehrsteilnehmern und Verletzten.