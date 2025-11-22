Übervoller Aschenbecher löste Wohnungsbrand aus

Eine Blechdose als improvisierter Aschenbecher hat am Freitagnachmittag einen Wohnungsbrand in Neuberg an der Mürz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ausgelöst.

Laut Brandermittler war die Ablage neben dem Bett des 65-jährigen Bewohners so übervoll, dass zusätzliche Glimmstängel ein Feuer entfacht haben dürften. Der Mann gab an, noch zwei bis drei Zigaretten geraucht zu haben, ehe er die Wohnung in der Früh verließ. Ein Nachbar bemerkte Stunden später die Rauchschwaden.

Verletzt wurde durch den starken Qualm in dem Reihenhaus niemand. Die Höhe des Sachschadens ist vorerst unbekannt.