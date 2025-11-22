Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
aschenbecher
© Getty Images

Blechdose neben Bett

Übervoller Aschenbecher löste Wohnungsbrand aus

22.11.25, 11:27
Teilen

Eine Blechdose als improvisierter Aschenbecher hat am Freitagnachmittag einen Wohnungsbrand in Neuberg an der Mürz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ausgelöst. 

Laut Brandermittler war die Ablage neben dem Bett des 65-jährigen Bewohners so übervoll, dass zusätzliche Glimmstängel ein Feuer entfacht haben dürften. Der Mann gab an, noch zwei bis drei Zigaretten geraucht zu haben, ehe er die Wohnung in der Früh verließ. Ein Nachbar bemerkte Stunden später die Rauchschwaden.

Verletzt wurde durch den starken Qualm in dem Reihenhaus niemand. Die Höhe des Sachschadens ist vorerst unbekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden