Unfall-Mercedes fing in Werkstatt plötzlich Feuer

Der Wagen war gerade erst zur Reparatur eingetroffen.

Ein scheinbar normaler Werkstatt-Tag in Neuberg an der Mürz endete am Mittwochabend im Chaos: Denn ein zuvor verunfallter Pkw fing plötzlich Feuer! Der Wagen war nach einem Verkehrsunfall mit reinem Sachschaden zur Reparatur eingetroffen - doch dann fing der Mercedes plötzlich zu brennen an.

Aufmerksame Werkstatt-Mitarbeiter bemerkten den Rauch, der aus dem Motorraum des abgestellten Fahrzeugs kam. Ohne zu zögern griffen sie zum Feuerlöscher und bekamen die Flammen weitgehend unter Kontrolle. Die alarmierte Feuerwehr sicherte anschließend die Lage endgültig. Zum Glück blieb es bei einem Schrecken - Personen kamen nicht zu Schaden.

Technischer Defekt als Brandursache

Die Ermittler der Polizei identifizierten einen defekten Kabelstrang als Auslöser des Feuers. Experten vermuten, dass der Schaden bereits beim früheren Unfall entstanden war. Ein gefährliches Nachspiel für eine zunächst unspektakuläre Unfallgeschichte, das dank der schnellen Reaktion der Werkstattmitarbeiter glimpflich ausging.