Unfall-Schock: Radlerin stirbt - Pkw-Fahrer unter Schlaftabletten

In Werndorf (Bezirk Graz-Umgebung) ereignete sich eine unfassbare Tragödie. Ein Autofahrer auf Schlaftabletten touchierte ein Ehepaar auf ihren Rennrädern. Die 63-jährige Frau starb jetzt an ihren Verletzungen im Spital.

Steiermark. Am Donnerstagvormittag vor einer Woche kam es in Werndorf (Bezirk Graz-Umgebung) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 40-jähriger Pkw-Lenker in zwei Rennradfahrer crashte. Der Mann befand sich laut Polizei vermutlich in einem nicht verkehrstüchtigen Zustand und fuhr laut Augenzeugen in Schlangenlinien. Kurz nach dem Ortsgebiet von Kalsdorf habe er sein Fahrzeug beschleunigt und wäre immer wieder auf die linke Fahrspur gekommen, heißt es ein einer Polizei-Aussendung. Aus ungeklärter Ursache hätte der 40-Jährige den Pkw plötzlich nach rechts gelenkt, wobei er eine 63-jährige Frau und ihren 68-jährigen Ehemann erfasste. Die Frau wurde von Ersthelfern der Militärpolizei des Militärkommandos Steiermark und der Mann von weiteren Ersthelfern versorgt.

© Freiwillige Feuerwehr Werndorf

© Freiwillige Feuerwehr Werndorf

Radlerin gestorben

Die 63-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt per Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, ihr Gatte erlitt schwere Verletzungen und wurde auch ins Spital überstellt. Trotz intensiver medizinischer Behandlung verstarb die 63-Jährige gestern im Krankenhaus.

Pkw-Lenker angezeigt

Der Pkw-Lenker konnte nach dem Unfall an der Örtlichkeit sitzend im Pkw angetroffen werden. Er machte während der Amtshandlung einen massiv schläfrigen Eindruck, berichtet die Polizei. Unter der Fußmatte konnten Schlaftabletten wahrgenommen werden. Bei der Befragung gab er an, dass er ein kleines Kind zu Hause habe und deshalb nicht schlafen könne. Aus diesem Grund hätte er in der Früh Schlaftabletten eingenommen. In der Folge wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur PI Kalsdorf bei Graz verbracht.

Ein Arzt bestätigte, dass er sich in einem nicht verkehrstüchtigen Zustand befinden würde. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 40-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.