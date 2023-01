Ein kroatischer Autolenker ist Freitagnachmittag beim Autobahn-Zubringer Mooskirchen in der Weststeiermark von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung gestürzt.

Der 38-Jährige und seine drei Mitfahrer wurden dabei teils schwer verletzt - besonders die Insassen auf der Rückbank. Alle vier wurden vom Roten Kreuz in Krankenhäuser nach Graz gebracht, hieß es in Aussendungen der Einsatzkräfte. Die Zubringer war rund zwei Stunden lang in beide Fahrtrichtungen gesperrt.