Vier Zelte an Grenze in Spielfeld kommen weg

Die Zahl der Aufgriffe von Geflüchteten ging deutlich zurück.

Stmk. Vor zehn Jahren im Herbst 2015 kamen an manchen Tagen mehr als 10.000 geflüchtete Menschen in Spielfeld in der Steiermark an. Die meisten flüchteten aus Afghanistan und Syrien und wollten weiter nach Deutschland oder Skandinavien.

Nach und nach wurde eine Zeltstadt gebaut, nun wird die Infrastruktur wieder reduziert. In Spielfeld sollen vier Zelte abgebaut werden. Dadurch werden Kosten eingespart, heißt es aus dem Innenministerium, denn für die Zelte und Container sind monatlich Miet-, Reinigungs- und Instandhaltungskosten fällig. Die Containergebäude sowie das Anhaltezelt soll laut orf.at für grenzpolizeiliche Schwerpunktaktionen bestehen bleiben. Auch an der Grenze in Nickelsdorf im Burgenland werden die Zelte teilweise abgebaut.

Es kommen immer weniger Flüchtende: Waren im Herbst 2022 mehr als 30 Bundesbetreuungseinrichtungen für die Grundversorgung in Betrieb, sind es aktuell nur mehr acht in ganz Österreich.