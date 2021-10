× Wenn Sie diesen Mann sehen, rufen Sie die Polizei

Der Verdächtige war vermummt, trug Handschuhe und führte eine Brechstange (Geißfuß-ähnliches Werkzeug) mit sich.

Lang (Bezirk Leibnitz). Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, Dienstagfrüh, 28. September 2021, in drei Firmengebäude eingebrochen zu haben. Dabei dürfte ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden sein, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Der unbekannte Täter brach in einem Gewerbepark in insgesamt drei Firmengebäude ein. Er zwängte Bürofenster auf, schlug die Verglasungen der Zugangstüren ein und verschaffte sich dadurch Zutritt zu den verschiedenen Räumlichkeiten. Der unbekannte Täter erbeutete Bargeld sowie Wertgutscheine. Es entstand erheblicher Sachschaden an Fenstern und Türen sowie an diversen Büroeinrichtungen. Dabei wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Täterbeschreibung

Der Verdächtige war vermummt, trug Handschuhe und führte eine Brechstange (Geißfuß-ähnliches Werkzeug) mit sich. Er war mit einem schwarzen Jogginganzug der Marke Adidas bekleidet. Am Rücken trug er einen violetten Rucksack ohne Aufschrift.