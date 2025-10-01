Alles zu oe24VIP
Mehrere Anzeigen

Teenie (14) kaufte sich 850 Euro-Auto: Auf Spritztour geschnappt

01.10.25, 10:36 | Aktualisiert: 01.10.25, 11:37
Jugendkontaktbeamte wurden während ihrer Streife auf den parkenden Pkw aufmerksam.

Eine unglaubliche Geschichte spielte sich am Dienstag in Linz ab. Dort entdeckten sogenannte Jugendkontaktbeamte auf ihrer Streife einen Pkw, in den zwei Jugendliche einstiegen und wegfahren wollten.

Der Lenker, ein 14-jähriger Afghane und sein 12-jähriger Beifahrer wurden gleich mitgenommen und zur Polizei gebracht. Dort wurde das Duo in der Anwesenheit ihrer Erziehungsberechtigten befragt. Dabei kam heraus, dass der Teenie (14) das Auto einen Tag zuvor um 850 Euro gekauft hatte. Die Kennzeichen waren allerdings geklaut. 

Mit seiner Neuanschaffung machte der Jugendliche gleich eine Spritztour nach Pichling, Traun und Linz, wo er schließlich von den Polizisten geschnappt wurde. Mehrere Anzeigen und eine Meldung an das Jugendamt sind im Gange.

