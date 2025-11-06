Teenie (17) brutal überfallen: Räuber stellten sich selbst

Nur Stunden nachdem ihre Fotos in den Medien veröffentlicht wurden, stellten sich die beiden Räuber der Polizei.

Wien. Anfang August hatten zwei vorerst Unbekannte einen 17-Jährigen beim Verlassen der Schnellbahnstation Matzleinsdorfer Platz zuerst verfolgt und später mit einem Messer dessen Handy geraubt. Das verängstigte Opfer flüchtete nach der Attacke in ein Lokal und alarmierte die Polizei.

Bis Mittwoch fehlte von den beiden Messer-Räubern jede Spur. Doch der Schachzug der Staatsanwaltschaft, ein Foto der Tatverdächtigen in den Medien zu veröffentlichten, machte sich bezahlt.

Festnahme in der Polizeistation

Denn nur Stunden später stellten sich der 17-jährige Syrer und sein 19-jähriger Komplize, es dürfte sich um einen Tschetschenen handeln, selbst bei der Polizeiinspektion Lehmanngasse. Beide konnten widerstandslos festgenommen werden. Eine Einvernahme ist noch ausständig.