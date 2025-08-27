Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Angehörige geschockt

100-Meter-Absturz: 84-Jähriger in Tirol mit Traktor abgestürzt

27.08.25, 15:57
Traktor über 100 Meter unterhalb von Almweg von Angehörigen entdeckt. 

Tirol. Ein 84-Jähriger ist am Dienstag im Tiroler Flaurling (Innsbruck-Land) mit seinem Traktor abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann war gegen 16.00 Uhr von der Flaurlinger Alm talwärts gefahren. Weil er Mittwochfrüh nicht daheim gewesen war, machten sich seine Angehörigen auf die Suche. Über 100 Meter unterhalb des Weges entdeckten sie schließlich das Fahrzeugwrack und verständigten die Einsatzkräfte, bestätigte die Polizei der APA entsprechende Medienberichte.

Diese konnten jedoch nur mehr den Tod des Seniors feststellen. Warum der 84-jährige Einheimische vom Forstweg abgekommen war, blieb indes unklar. Die Leiche des Verunfallten wurde mittlerweile geborgen. Der Traktor befand sich noch am Unfallort - die Bergung dürfte sich laut Polizei äußerst aufwendig gestalten.

