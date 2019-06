12-Jährige im Freibad belästigt: Sex-Täter auf der Flucht

Kufstein. Eine Zwölfjährige ist am Donnerstag im Becken eines Schwimmbades im Tiroler Bezirk Kufstein von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Daraufhin fuhr der junge Mann mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung davon, berichtete die Polizei am Freitag.

Eine Anhaltung durch das Personal des Bades war nicht mehr möglich. Ein Gast konnte den Unbekannten jedoch während der Flucht mit seinem Mobiltelefon filmen.