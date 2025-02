14-Jährige von zwei Mädchen brutal attackiert

Das Mädchen konnte sich in eine Straßenbahn retten.

Dramatische Szenen am Dienstagabend in Innsbruck; Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 14-jähriges österreichisches Mädchen in Innsbruck an mehreren Orten von zwei Österreicherinnen im Alter von 14 und 16 Jahren angegriffen. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen durch Tritte gegen den Oberkörper und Schläge ins Gesicht.

Das Opfer konnte in der Straßenbahn mit dem internationalen Hilfezeichen auf sich aufmerksam machen, woraufhin ein Fahrgast die Polizei alarmierte.