33-Jähriger bei Arbeiten von 300 Kilo-Stein getroffen

Ein 33-Jähriger ist Donnerstagnachmittag bei Arbeiten auf einer Baustelle des Brennerbasistunnels (BBT) in Steinach am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von einem rund einen Meter großen, 200 bis 300 Kilogramm schweren Stein an Kopf und Oberkörper getroffen worden.

Der Schieferstein hatte sich oberhalb des Österreichers aus der Wand gelöst. Der Arbeiter wurde verletzt und mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Unsichtbare Helden der Pflege im Rampenlicht

Mann wollte Siebenjährige in Kastenwagen locken

"Burgi" ausgeknockt - alles wegen einer einzigen Rose Der 33-Jährige war als Sprengbefugter im Vortriebsbereich des Haupttunnels Ost-Süd damit beschäftigt gewesen, Sprengleitungen, die sich bereits in der Wand befanden, miteinander zu verbinden, teilte die Polizei mit. Der Mann war ordnungsgemäß mit Sicherheitskleidung, Sicherheitsschuhen sowie einem Helm ausgestattet, hieß es.