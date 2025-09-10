Alles zu oe24VIP
36-Jähriger schoss Drohne mit Schrotflinte ab

10.09.25, 10:41
Ein 44-jähriger Deutscher wollte Landschaftsaufnahmen machen, als es zu dem Schuss kam. Der Schütze (36) wurde angezeigt.

Tirol. Der 36-Jährige schoss am Montagnachmittag im Tiroler Kufstein die Drohne eines 44-jährigen Deutschen mit einer Schrotflinte ab, als dieser Landschaftsaufnahmen machen wollte. Der 44-Jährige konnte die Drohne trotz Fehlermeldung noch landen. Anschließend zeigte der Drohnenpilot den Vorfall bei der Polizei an und meinte, einen Mann mit Langwaffe beobachtet zu haben, der schließlich mit einem Auto weggefahren war. Die Ermittler lösten das Projektil aus der Drohne und machten den Schützen ausfindig. Der 36-Jährige zeigte sich geständig.

Über den Österreicher wurde laut Polizei ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem wird Anzeige erstattet. Der Schaden an der nicht mehr flugfähigen Drohne belief sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobereich.

