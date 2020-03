Innsbruck: 20-Jähriger bedrohte Bursch mit Schwert

18-Jähriger soll 20-Jährigen gewürgt haben, worauf dieser ihn mit dem Schwert bedrohte.

Ein Streit zwischen zwei jungen Männern ist am Samstagabend in einer Innsbrucker Wohnung so ausgeartet, dass ein 20-Jähriger einen 18-Jährigen mit einem 70 Zentimeter langen Schwert bedrohte. Dieser soll ihn zuvor gewürgt haben. Laut Polizei ging es um die Übergabe eines Gasdruckrevolvers. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt, der 18-Jährige wurde festgenommen.



Die beiden Österreicher gerieten gegen 21.20 Uhr in der Wohnung, in der sich noch vier weitere Personen aufhielten, in Streit. Dabei soll 18-Jährige seinen Kontrahenten mehrmals gegen die Wand gedrückt und gewürgt haben, worauf dieser das Schwert von der Wand nahm und ihn bedrohte. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der 18-Jährige blieb unverletzt, lediglich seine Kleidung wurde beschädigt. Er wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung festgenommen.