Abgezockt: Fake-Banker schickt Tirolerin selbst zur Anzeige!

Perfide Masche in Tirol: Ein Betrüger gab sich als Bank-Mitarbeiter aus, brachte eine 63-Jährige zu Überweisungen – und riet ihr danach eiskalt selbst zur Anzeige.

Ein unbekannter Betrüger kontaktierte am Dienstag eine 63-Jährige aus dem Bezirk Schwaz und gab sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank aus. Mit gezielter Täuschung und laut Polizei „geschickte Gesprächsführung“ überzeugte er die Frau, dass es angeblich verdächtige Aktivitäten auf ihrem Konto gegeben habe.

Opfer überweist Tausende Euro

Der Täter brachte die Tirolerin dazu, zwei Überweisungen über einen hohen vierstelligen Betrag auf fremde Konten durchzuführen. Er wies sie an, das Geld an einem Selbstbedienungsautomaten ihrer Bank zu überweisen – mit dem Versprechen, dass sie ihr Geld danach wieder zurückbekommen würde.

Besonders perfide: Rat zur Anzeige

Nachdem die Überweisungen abgeschlossen waren, zeigte sich die ganze Dreistigkeit des Betrugs. Der Täter forderte die Frau tatsächlich auf, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten.

Polizei warnt vor Masche

Der Fall zeigt erneut, wie raffiniert Betrüger vorgehen. Sie nutzen Vertrauen und Druck, um ihre Opfer zu manipulieren – oft mit schwerwiegenden finanziellen Folgen.