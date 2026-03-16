Polizei warnt Bevölkerung vor Betrugsmasche

In Kitzbühel sorgt eine fiese Betrugsmasche für Unruhe. Kriminelle geben sich am Telefon als Polizei aus, um an Bargeld zu kommen. Die Landespolizeidirektion Tirol warnt aktuell vor den Anrufen.

Tirol. Die Landespolizeidirektion Tirol warnt aktuell vor einer Anrufs-Betrugswelle. Betrüger nehmen gezielt Kontakt mit Bewohnern in Kitzbühel auf, um sie um ihr Erspartes zu bringen.

Die Täter gehen dabei besonders dreist vor: Sie geben sich am Telefon als Polizistinnen oder Kriminalbeamtinnen der Polizeiinspektion Kitzbühel aus. Auffällig ist dabei, dass auf dem Display der Angerufenen eine deutsche Telefonnummer erscheint, während die Anrufer versuchen, Vertrauen zu erschleichen.

Die Betrüger versuchen, ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld und wertvollen Gegenständen zu bewegen. Die echte Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit bei solchen Kontaktaufnahmen.

Angehörige vor Betrug warnen

Die Exekutive rät dazu, auch Verwandte und Bekannte über die laufende Betrugswelle zu informieren, damit niemand auf die falschen Beamten hereinfällt. "Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen", schreibt die Landespolizeidirektion Tirol in einer Aussendung.