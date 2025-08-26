Alko-Lenkerin baut Horror-Crash - und flüchtet einfach

Eine 20-Jähriger entdeckte das schwer beschädigte Auto zwischen Bäumen.

Tirol. Eine betrunkene Autofahrerin ist am Montag nach einem Absturz mit ihrem Pkw in Alpbach (Bezirk Kufstein) vom Unfallort geflüchtet. Ein 20-Jähriger entdeckte am Vormittag einen beschädigten Zaun und Reifenspuren in einem steilen Feld.

In einem Waldstück sah er schließlich ein stark in Mitleidenschaft gezogenes Auto zwischen Bäumen eingeklemmt - von der Lenkerin fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei erreichte die unverletzte 40-Jährige schließlich am Telefon, hieß es zur APA.

Als die Exekutive die Zulassungsbesitzerin persönlich erreicht hatte, wurde die starke Alkoholisierung festgestellt.

Wie es genau zu dem Unfall gekommen war, wurde noch ermittelt. Am Pkw entstand jedenfalls Totalschaden.