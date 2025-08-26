Alles zu oe24VIP
Alpbach
Auto Totalschaden

Auto Totalschaden

Alko-Lenkerin baut Horror-Crash - und flüchtet einfach

26.08.25, 08:55
Teilen

Eine 20-Jähriger entdeckte das schwer beschädigte Auto zwischen Bäumen. 

Alpbach
© ZOOM.Tirol
 

Tirol. Eine betrunkene Autofahrerin ist am Montag nach einem Absturz mit ihrem Pkw in Alpbach (Bezirk Kufstein) vom Unfallort geflüchtet. Ein 20-Jähriger entdeckte am Vormittag einen beschädigten Zaun und Reifenspuren in einem steilen Feld.

Alpbach
© ZOOM.Tirol
 

In einem Waldstück sah er schließlich ein stark in Mitleidenschaft gezogenes Auto zwischen Bäumen eingeklemmt - von der Lenkerin fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei erreichte die unverletzte 40-Jährige schließlich am Telefon, hieß es zur APA.

Alpbach
© ZOOM.Tirol

Alpbach
© ZOOM.Tirol

Als die Exekutive die Zulassungsbesitzerin persönlich erreicht hatte, wurde die starke Alkoholisierung festgestellt.

Alpbach
© ZOOM.Tirol

Wie es genau zu dem Unfall gekommen war, wurde noch ermittelt. Am Pkw entstand jedenfalls Totalschaden.

