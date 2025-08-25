Ans Bett fixiert: 28-Jähriger starb in Tiroler Psychiatrie

28-jähriger Patient erlitt während Fixierung Lungenembolie und kollabierte - nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung.

Nach dem Tod eines 28-jährigen Psychiatriepatienten in Innsbruck, der während einer Fixierung eine Lungenembolie und folglich einen Kreislaufkollaps erlitten hatte, sind strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden. Der Mann war nach einer Reanimation mehrere Tage hirntot gewesen, bis schließlich die Maschinen abgeschaltet wurden, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Montag. Es wird in Richtung fahrlässiger Tötung ermittelt, bestätigte die Staatsanwaltschaft demnach.

Fahrlässige Tötung

Zu dem Vorfall sei es am 23. Februar gekommen. Ermittelt werde vorerst gegen Unbekannt, hieß es. Es gelte vor allem zu klären, "welche Umstände dafür gesorgt haben, dass der Mann starb, und ob das mehrfache Fixieren dabei eine Rolle gespielt haben könnte", so Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr. Der "TT" zufolge hatten die Ärzte und Pfleger aufgrund mehrerer psychotischer Schübe des an Schizophrenie erkrankten Patienten beschlossen, diesen wiederholt mit Gurten an ein Bett zu fixieren und Beruhigungsmittel zu verabreichen. Während einer solchen Fixierung kam es schließlich zu dem Vorfall.

Die Tirol Kliniken wollten sich mit Verweis auf das laufende Verfahren gegenüber der APA nicht zu den Hintergründen des Falls äußern. Die Betroffenheit der involvierten Teams sei jedoch "überaus groß", so Kliniksprecher Johannes Schwamberger. Man begrüße und unterstütze nicht zuletzt deshalb die "auf vielen Ebenen laufende Aufarbeitung voll und ganz".