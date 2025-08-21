Ausgebüxte Kuh schleifte Tiroler Landwirt mit

Notarzthubschrauber brachte 64-Jährigen ins Krankenhaus.

Tirol. Ein 64-jähriger Landwirt ist am Mittwoch auf der Ochsenalm in Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) von einer Kuh an einem Strick mitgeschleift und dadurch am Kopf verletzt worden. Der Bauer hatte das Tier in einen Viehanhänger treiben wollen, schilderte die Polizei. Dabei riss sich die Kuh los und schleifte den Mann rund zehn Meter mit. Der 64-Jährige verlor das Bewusstsein. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen.

Auf der Alm anwesende Personen hatten den Vorfall beobachtet. Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Wie sich die bereits im Anhänger befindliche Kuh losreißen hatte können, ist nicht bekannt.