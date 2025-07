Auto kracht in Hauswand - 3 Verletzte

Ein 37-Jähriger hat Samstagabend in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) zwei Pkw touchiert und ist zum Schluss in eine Hauswand gekracht.

Der Mann sowie eine 23-jährige Lenkerin und deren Beifahrer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus Hall. An den Fahrzeugen des Mannes und der Frau sowie an der Hausfassade entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei.

Zuerst hatte der Lenker beim Einfahren in eine Kreuzung die Stoßstange des Wagen eines 33-Jährigen gestreift, fuhr aber weiter. Kurz darauf prallte er gegen das entgegenkommende Fahrzeug der 23-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision wurde ihr Pkw auf den Gehsteig geschleudert und ein Hinterreifen weggerissen. Der 37-Jährige konnte sein Auto nicht mehr anhalten, querte die Gegenfahrbahn und krachte in das Haus.