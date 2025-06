Bergsteigerin (23) riss zwei Helfer mit in die Tiefe

23-jährige Deutsche wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Innsbruck. Eine 23-jährige deutsche Bergsteigerin ist am Samstagabend am Hechenbergl im Gemeindegebiet von Innsbruck in Bergnot geraten und hat dabei zwei weitere Bergsteiger, die ihr helfen wollten, mitgerissen. Alle drei Personen mussten mit Hubschraubern geborgen werden, die 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Helfer mitgerissen

Gegen 17.20 Uhr hatte sich die Frau verstiegen, konnte sich aber noch auf einem Felsabsatz, etwa sechs Meter oberhalb eines Weges, halten. Zwei Bergsteiger in der Nähe, ein 29-jähriger Österreicher und eine 27-jährige Dänin, erkannten die gefährliche Situation und wollten einen Notruf absetzen. Währenddessen verlor die 23-Jährige den Halt und stürzte auf den Weg.

Der 29-Jährige versuchte, den Sturz abzufangen, wurde dabei aber von der Frau mitgerissen. Daraufhin versuchte die 27-Jährige, die beiden Betroffenen zu halten, wurde dann aber ebenfalls mitgerissen. Alle drei rutschten einige Meter unter den Weg und blieben in einer gefährlichen Lage hängen. An der folgenden aufwendigen Bergung waren zwei Hubschrauber sowie Einsatzkräfte der Bergrettung Innsbruck sowie ein Alpinpolizist beteiligt.