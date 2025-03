Brand wegen Gasofen - Vier Personen im Spital

Ein Balkonbrand in einem Mehrparteienhaus in Kössen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) hat Freitagmittag offenbar vier Verletzte gefordert.

Ein 57-jähriger Bewohner einer Wohnung im ersten Stock hatte dort einen Gasofen in Betrieb genommen. Dabei kam es zur Verpuffung, wodurch der Ofen zu brennen begann. Der Mann zog ihn daraufhin auf den Balkon, worauf die Flammen auch auf einen darüber liegenden Balkon übergriffen. Der 57-Jährige, zwei Ersthelfer und eine Frau kamen zu Schaden.

Erhebliche Schäden am Gebäude Letztere, eine 74-Jährige, hatte ebenfalls in der Wohnung gelebt. Bei den beiden Ersthelfern - sie hatten samt Rettungskräften den betroffenen Gebäudeteil evakuiert - handelte es sich laut Polizei wiederum um eine 40-jährige Österreicherin und einen 21-jährigen Landsmann, beide im Haus wohnhaft. Die vier wurden zur Untersuchung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Am Gebäude entstand erheblicher Schaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Kössen und Reit im Winkl im benachbarten Bayern mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 46 Kräften sowie das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen und fünf Mitarbeitern.