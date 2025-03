Ab sofort gibt es wieder frisches Eis bei Tichy

Der allseits beliebte Eissalon Tichy hat wieder seine Pforten geöffnet.

Sonnenschein, luftige Kleidung und dazu ein herzhaftes Eis im Stanitzel - so oder so ähnlich sehnen viele Wiener den Sommer herbei. Auch wenn es bis dahin noch ein Zeiterl dauert, im zehnten Bezirk gibt es schon jetzt Speiseeis von höchster Qualität zu kaufen.

"Endlich ist es soweit! Heute am 14.03.2025 starten wir zusammen mit euch in die neue Eissaison! Egal ob Sonnenschein oder Regen, wir freuen uns sehr, euch bei jeder Wetterlage begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, euer Tichy-Team!" So warb auf Social Media einer der angesagtesten Eis-Verkäufer der Stadt für seine heutige Eröffnung. "ich überleg schon ob ich an tagesausflug zum tichy machen soll", lautet nur eines der vielen Kommentaren darunter.

Und wirklich: Trotz Schnürlregen und winterlichen Temperaturen ließen es sich zahlreiche Eishungrige nicht nehmen, zum heiß ersehnten Saison-Opening des Eissalon "Tichy" am Reumannplatz zu pilgern. Seit 70 Jahren nun versorgt dieser an ein und demselben Standort bis zu 10.000 Kunden am Tag. Und auch heuer finden sich wieder die weltberühmten Eismarillenknödel im Angebot - eine Spezialität, die Kurt Tichy senior 1967 eigens entwickelte und patentieren ließ.