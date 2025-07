Brutaler Raub auf 90-Jährige: Marokkaner (15) geständig

Bursch stellte sich der Polizei in Begleitung seiner Mutter

Nachdem am vergangenen Montagnachmittag eine 90-Jährige bei einem Handtaschenraub in Schwaz schwer verletzt worden war, hat sich in der Nacht auf Samstag der Täter der Polizei gestellt. Ein 15-Jähriger erschien im Beisein seiner Mutter auf der Wachstube und gestand den Raubüberfall. Nach der Einvernahme kam der Bursch in die Justizanstalt Innsbruck, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der jugendliche Marokkaner hatte der betagten Frau auf einem Radweg die Handtasche entrissen. Die Pensionistin setzte sich noch zur Wehr und stürzte, wobei sie sich eine Fraktur am linken Oberarm zuzog. Die Seniorin blieb am Boden liegen und schrie um Hilfe. Passanten wurden so auf die Schwerverletzte aufmerksam und setzten die Rettungskette in Gang.

Über die Videoaufzeichnung des nahe gelegenen Bahnhofs nahm die Polizei eine verdächtige Person wahr. Mittels Zeugenaufruf ersuchten die Ermittler daraufhin um zweckdienliche Hinweise.