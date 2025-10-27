Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
tirol
© ZOOM.Tirol

Erster Schnee-Unfall

Deutsche stürzten von Straße ab und krachten gegen Baum

27.10.25, 17:12
Teilen

Im Westen von Österreich kam es zu den ersten Schnee-Unfällen. Ein Auto stürzte im Schneetreiben von der Hochfügener Straße ab und krachte gegen einen Baum. Alle Insassen wurden befreit.

Tirol. Im Zillertal kam um etwa 14:15 Uhr ein Auto mit drei deutschen Insassen wegen des Schneetreibens von der Hochfügener Straße ab. Sie stürzten in die Tiefe und blieben an einem Baum hängen.

Die Insassen, ein Mann und zwei Frauen, wurden aus dem Fahrzeug befreit und ins BKH Schwaz eingeliefert. Eine der Frauen ist schwanger.

tirol
© ZOOM.Tirol

tirol
© ZOOM.Tirol

tirol
© ZOOM.Tirol

tirol
© ZOOM.Tirol

tirol
© ZOOM.Tirol

tirol
© ZOOM.Tirol

tirol
© ZOOM.Tirol

Bei der Fahrzeugbergung waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst, ein Notarzt, Bergrettung und die Polizei Strass im Zillertal vor Ort.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden