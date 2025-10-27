Deutsche stürzten von Straße ab und krachten gegen Baum

Im Westen von Österreich kam es zu den ersten Schnee-Unfällen. Ein Auto stürzte im Schneetreiben von der Hochfügener Straße ab und krachte gegen einen Baum. Alle Insassen wurden befreit.
Tirol. Im Zillertal kam um etwa 14:15 Uhr ein Auto mit drei deutschen Insassen wegen des Schneetreibens von der Hochfügener Straße ab. Sie stürzten in die Tiefe und blieben an einem Baum hängen.
Die Insassen, ein Mann und zwei Frauen, wurden aus dem Fahrzeug befreit und ins BKH Schwaz eingeliefert. Eine der Frauen ist schwanger.
Bei der Fahrzeugbergung waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst, ein Notarzt, Bergrettung und die Polizei Strass im Zillertal vor Ort.