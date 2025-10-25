Schüler brutal attackiert: Täter (15) gefasst

Nachdem ein 15-Jähriger Freitagfrüh im Zentrum von Schwaz in Tirol brutal attackiert und beraubt worden war, hat die Polizei einen Gleichaltrigen als Tatverdächtigen ausgeforscht.

Nachdem ein 15-Jähriger Freitagfrüh im Zentrum von Schwaz in Tirol brutal attackiert und beraubt worden war, hat die Polizei einen Gleichaltrigen als Tatverdächtigen ausgeforscht. Dieser wurde bei einem weiteren Einsatz Samstagfrüh in Jenbach - es handelte sich um einen medizinischen Notfall - von einschreitenden Beamten erkannt. Der 15-Jährige war zur Tat geständig, berichtete die Exekutive.

Der Schüler war von dem durch ein Halstuch vermummten Gleichaltrigen im Bereich der Schwazer "Stadtgalerien" angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Der mutmaßliche Täter bedrohte den Jugendlichen, tastete die Hosentaschen ab und entwendete 80 Euro. Das Opfer versuchte, ihn am Unterarm festzuhalten, woraufhin dieser mit der Faust mehrmals auf seinen Kopf einschlug, ihn verletzte und flüchtete.

Wenig später kam der Beschuldigte erneut zum Tatort zurück, weil er dort sein Mobiltelefon verloren hatte. Nachdem der verletzte Schüler ihm das Telefon zurückgegeben hatte, versetzte er diesem erneut einen Fußtritt und flüchtete abermals.