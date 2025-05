Deutscher (60) beim Klettern in Tirol tödlich verunglückt

Es ereignete sich ein Drama am Berg.

Ein Deutscher ist beim Klettern in Tirol tödlich verunglückt. Der 60-Jährige sei am Freitag zu einer Klettertour in Absam aufgebrochen.

Als er nicht zurückkehrte, sei die Polizei verständigt worden, teilte diese am Samstag mit.

Nach einer Suche der Bergrettungen Absam, Hall und Wattens, der Feuerwehr Absam und der Polizei, sowie dem Einsatz einer Drohne der Berufsfeuerwehr wurde der Mann am Samstag gegen 1:45 Uhr tot aufgefunden. Die Leiche wurde per Hubschrauber geborgen.