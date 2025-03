Eingeklemmt: Mann (37) auf BBT-Baustelle schwer verletzt

Ein 37-jähriger Arbeiter aus Ungarn ist Samstagmittag im Bereich einer Baustelle des Brennerbasistunnels (BBT) in Patsch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) schwer am Kopf verletzt worden.

Der Mann wurde daraufhin in der dortigen "Tübbinghalle" von einem Arbeitskollegen zwischen zwei Tübingen (Bauteile der Außenschale des Tunnels, Anm.) eingeklemmt aufgefunden, teilte die Polizei mit. Weitere Kollegen fuhren einen Tübbing weg, damit der Ungar notärztlich versorgt werden konnte. Anschließend wurde der 37-Jährige in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Da der genaue Hergang des Unfalls von niemanden gesehen worden war, blieb die Ursache dafür vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Es handelte sich um den zweiten Unfall im Zuge der Brennerbasistunnel-Arbeiten binnen weniger Tage. Erst am Donnerstag war ein 33-Jähriger in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) von einem rund einen Meter großen, 200 bis 300 Kilogramm schweren Stein an Kopf und Oberkörper getroffen und verletzt worden.