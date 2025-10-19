Alles zu oe24VIP
Einschlafender krachte in Schlafenden

19.10.25, 14:41 | Aktualisiert: 19.10.25, 17:32
Der Unfalllenker wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.

Tirol. Im Stadtgebiet von Innsbruck ist am Sonntagfrüh ein 66-jähriger Kroate mit seinem Auto gegen einen geparkten Pkw geprallt. Ausgerechnet in diesem Fahrzeug schlief ein Mann auf der Rückbank. Der Unfalllenker wurde laut Polizei unbestimmten Grades verletzt. Für den in seinem Auto nächtigenden Mann - ein 52-jähriger Spanier - ging der Zusammenstoß glimpflicher aus. Er konnte selbst einen Arzt aufsuchen.

Der Verursacher des Unfalls ist laut eigenen Angaben aufgrund von Müdigkeit zu weit nach rechts gekommen und gegen den abgestellten Pkw geprallt. Das Auto des Spaniers wurde dabei gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der Kroate wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. An allen Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.

