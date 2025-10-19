Babler-TV: So lief die Generalprobe für "SPÖ eins"

Beim SPÖ-Themenrat gab es die erste Generalprobe für den neuen Parteisender "SPÖ eins".

Die Medienbranche wird mittlerweile fast im Wochentakt von Kündigungswellen und Sparpaketen erschüttert. Erst am Mittwoch wurde etwa bekannt, dass das Red Bull Media House 40 bis 60 Stellen abbaut. Am Freitag folgte ein massives Sparpaket bei der "Kleinen Zeitung". Laut dem Branchenmagazin "Horizon" sind Jobs "in zweistelliger Höhe" betroffen.

Indes feierte Medienminister Andreas Babler (SPÖ) den Start eines neuen Mediums: dem hauseigenen Partei-Sender "SPÖ eins". Beim roten Themenrat im Wiener MuseumsQuartier lief am Samstag ein erster Probebetrieb des Senders, der hauptsächlich auf YouTube - ähnliche wie das FPÖ TV der Blauen - aktiv sein wird.

Neben der Übertragung der Reden gab es etwa Interviews mit Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), wie Instagram-Schnappschüsse zeigen. Auch Vizekanzler Babler gab dem hauseigenen Sender ein Interview. Auf Instagram schrieb er dazu: "Das Wichtigste (sic) Interview des Tages".

Als Moderatorin des Senders stellte sich Anna Ernst vor. Nach rund einem Tag kommt der "SPÖ eins"-YouTube-Kanal auf magere 250 Abonnenten. Ein Ansturm sieht anders aus.

Der offizielle Startschuss von "SPÖ eins" folgt dann am Nationalfeiertag.