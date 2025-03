Ethanol-Kamin geht hoch – Frau in Flammen

Die Kleider und die Haare der Bewohnerin fingen Feuer.

Schock in Tirol: Eine 43-Jährige erlitt Donnerstagabend schwere Verbrennungen, als ein Ethanol-Kamin in ihrem Einfamilienhaus in Schwaz explodierte! Die Frau hatte gerade Bioethanol nachgefüllt, als es plötzlich zur Explosion kam.

© ZOOM.TIROL ×

Kinder holten einen Nachbarn

Ihre Haare und Kleidung fingen sofort Feuer, sogar die Couch stand in Flammen. Ihre beiden Kinder rannten um ihr Leben und holten einen Nachbarn zur Hilfe. Dieser löschte das Feuer mit einer Löschdecke und Wasser und rettete die Frau aus den Flammen.

Die Verletzte wurde in die Unfallklinik nach Murnau gebracht – wie schwer ihre Verletzungen sind, ist noch unklar.