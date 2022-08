× Fisch-Transporter verirrte sich in Wald

Der Lkw blieb in einem Waldstück neben der Straße hängen: Die Ladung blieb unversehrt.

Tirol. Der kuriose Unfall passierte am frühen Montagmorgen in Brandenberg (Bezirk Kufstein). Ein Lkw-Fahrer aus Norwegen wollte mehrere Tonnen Fisch nach Italien transportieren und vertraute auf sein Navi. Doch der Lenker wurde von der Technik in die Irre geführt und landete gegen 5.40 Uhr auf einer schmalen Gemeindestraße im Tiroler Brandenberger Tal. Nach wenigen hundert Metern blieb das Schwerfahrzeug mit seinem Aufleger in einem kleinen Waldstück neben der Straße hängen. Der Skandinavier konnte danach weder vor - noch zurückfahren. Er und sein Beifahrer konnten den Laster unverletzt verlassen.

Lkw drohte umzukippen: Absturz verhindert

Anschließend alarmierte das Duo die Einsatzkräfte. Als die freiwillige Feuerwehr Aschau/Brandenberg mit 15 Helfern eintraf, drohte der Lastwagen umzukippen. Die Florianis sicherten den Fisch-Transporter und konnten einen Absturz verhindern. Daraufhin wurde der Lkw mittels Stahlseilwinde vom Bankett zurück auf die Straße gezogen. Die Feuerwehr stand mehrere Stunden im Einsatz.