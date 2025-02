Gesuchter Mörder in Tiroler Zug gefasst

Der 25-jährige Pakistani wird in Frankreich wegen Mordes gesucht.

Ein in Frankreich wegen Mordes verdächtiger 25-Jähriger ist Sonntagmittag in einem Reisezug, der vom Brenner nach Innsbruck unterwegs gewesen war, von einer Polizeistreife festgenommen worden. Der Pakistani ging den Beamten bei einer routinemäßigen Kontrolle ins Netz. Bei der Überprüfung seines Ausweises wurde ersichtlich, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl bestand. Er wurde in die Justizanstalt überstellt. Was ihm genau vorgeworfen wird, war noch nicht bekannt.

In der Justizanstalt wartet der 25-Jährige nun auf seine Vernehmung durch einen Haft- und Rechtsschutzrichter. Dieser entscheidet, ob eine Übergabehaft verhängt wird, sagte Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr zur APA.