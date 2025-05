Ein 24-Jähriger wurde in Innsbruck von fünf unbekannten Personen attackiert.

Innsbruck. Ein 24-jähriger Bulgare ist in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck von fünf vorerst unbekannten Tätern auf offener Straße attackiert und verletzt worden. Die Unbekannten versetzten dem Mann Fauststöße und Fußtritte.

Er wurde am Kopf und am Oberkörper verletzt und musste nach der Erstversorgung von der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht werden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.