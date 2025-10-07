Horror-Attacke: Mann (51) nach Kopfschlag im Koma

Der 51-Jährige erlitt einen Schädelbasisbruch sowie vordere Gesichtsverletzungen.

Innsbruck. Ein 51-Jähriger ist bereits am 29. September im Bereich einer Waschanlage auf einem Tankstellenareal im Innsbrucker Stadtteil Wilten von einem Unbekannten mit einem gezielten Schlag auf den Kopf schwerstverletzt worden. Das Opfer sackte zusammen und blieb rund zehn Minuten reglos liegen. Der Täter ergriff mit einem dunklen Pkw die Flucht. Der 51-Jährige erlitt einen Schädelbasisbruch sowie vordere Gesichtsverletzungen. Er wurde operiert und befand sich im Koma.

Es bestand laut Angaben der Ärzte aber keine akute Lebensgefahr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen zur Ausforschung des Täters waren im Gange.

Straftat wurde erst später bekannt

Die Tat, die sich im Zuge eines Streits ereignet hatte, blieb nach Angaben der Exekutive zunächst unbemerkt. Passanten fanden den 51-Jährigen und alarmierten die Rettung. Aufgrund der Angaben des verletzten Mannes gingen Rettung, Polizei und behandelnder Arzt zunächst von einem Sturz ohne Fremdverschulden aus, hieß es. Erst am Dienstag wurde aufgrund eines Hinweises aus dem privaten Umfeld des Opfers das Vorliegen einer Straftat und die Schwere der Verletzung bekannt.