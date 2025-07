Italien blockt bei Lkw-Slot-System

Zwei Syrer bedrohten Kebab-Mitarbeiter mit Klappmesser Mitten bei der Schwerpunktaktion gegen (Jugend-)Kriminalität an den Hotspots in Favoriten gekommen Dienstagabend - bei der auch Innenminister Karner anwesend - war, fingen zwei Syrer bei einem Kebabstand zu stänkern an und ein Messer zu zücken.