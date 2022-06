Julia Moretti mit Quad abgestürzt und schwer verletzt

Am Donnerstag kam es in Ranggen in Tirol zu einem Unfall mit einem Quad. Bei dem Opfer handelt es sich um die Frau des Schauspieler Tobias Moretti.

Die Tiroler Polizei informierte bereits in einer Presseaussendung am Donnerstagabend über den Quad-Unfall. Laut der Polizei lenkte Moretti gegen 17:10 auf einem Wiesenweg auf einem Privatgrundstück in Ranggen (Bezirk Innsbruck-Land) ein Quad, wobei sie aus bisher unbekannter Ursache vom Weg abkam, in der Folge circa 30 Meter abstürzte und unter dem Fahrzeug zu liegen kam. Ihr Mann Tobias Moretti konnte sie befreien und die Rettungskette in Gang setzen. © Zeitungsfoto.at/Team Nach der aufgrund der Steilheit der Wiese erfolgten Taubergung durch den Rettungshubschrauber wurde Moretti mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck geflogen.