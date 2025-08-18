Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Känguru von Osttiroler Bürgermeister ausgebrochen - wo ist Jecki?
© getty

Kein Scherz

Känguru von Osttiroler Bürgermeister ausgebrochen - wo ist Jecki?

18.08.25, 17:50
Teilen

Ein ungewöhnlicher Ausreißer hält Osttirol auf Trab: Känguru „Jecki“ ist unterwegs und beschäftigt Bürgermeister, Freiwillige und viele Schaulustige. 

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelang zwei Wallabys des Gaimberger Bürgermeisters Bernhard Webhofer die Flucht aus ihrem Gehege. Wie die Tiere entkamen, ist unklar. Während eines inzwischen eingefangen werden konnte, bleibt „Jecki“ weiterhin verschwunden.

Suche nach dem Ausreißer

„Wir wissen mittlerweile, wo sich das Tier aufhält, und arbeiten mit Hochdruck daran, es wieder einzufangen“, erklärte der Bürgermeister. Zahlreiche Freiwillige unterstützen die Suche nach dem flinken Tier.

Harmlos, aber flink

Gefährlich ist der tierische Ausreißer nicht. Die Wallabys sind friedlich, zurückhaltend und ernähren sich ausschließlich von Pflanzen. Auch mit dem Osttiroler Klima kommen sie gut zurecht.

Hoffnung auf baldige Rückkehr

Webhofer betont: „Je weniger Trubel, desto größer die Chance, dass wir es unversehrt zurück ins Gehege bringen können.“ Für die Bevölkerung ist der ungewöhnliche Gast ein kleines Sommer-Spektakel – schließlich sieht man in Osttirol nicht alle Tage ein Känguru über Wiesen hüpfen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden